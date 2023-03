Acda en De Munnik verkopen Ziggo Dome in razend tempo zes keer uit: ‘Maar hier blijft het bij’

De drie extra reünieconcerten van Acda en De Munnik die donderdagochtend in de verkoop gingen, zijn binnen een uur uitverkocht. Het duo geeft in totaal zes concerten in Ziggo Dome, drie eind oktober en drie half december. Er komen geen extra concerten meer bij.

Vorige week kondigden Thomas Acda en Paul de Munnik tot groot genoegen van hun fans na negen jaar de terugkeer van Acda en De Munnik aan. De aankondiging viel samen met een nieuwe single Morgen wordt fantastisch en een eenmalig reünieconcert in Ziggo Dome. Maar de kaartjes bleken niet aan te slepen: één werd al snel drie concerten en na overleg met Ziggo Dome konden ze zelfs zes avonden in de concerthal terecht.

,,Wat moet je zeggen? We glimmen van trots, we zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen naar De Reünie willen komen. Als je zelf hoopt op een of twee concerten en het worden er zes dan kan je daar alleen maar stil van worden”, zegt Acda. De Munnik vult aan: ,,Het is een geweldige week geweest, we merken dat heel veel mensen met ons bezig zijn en dat geeft een waanzinnig gevoel. We gaan door ons repertoire om een mooi concert samen te stellen en kijken enorm uit naar de concerten in oktober en december.”

Comeback leek lange tijd niet mogelijk

De comeback zagen ze zelf lange tijd ook niet aankomen. Na de breuk hield het intensieve contact abrupt op. Zo’n vijf jaar lang spraken de twee elkaar nauwelijks. In interviews lieten ze er bovendien geen misverstand over bestaan; als duo waren ze verleden tijd. ‘Je hoeft het met mij maar één keer uit te maken’, klonk Acda in 2017 als een afgewezen minnaar op de radio. In de coronaperiode zoeken ze weer contact met elkaar, en dat deed het vuurtje weer aanwakkeren. ,,Wij zijn heel goed in Acda en De Munnik zijn’’, zei De Munnik vorige week over de reünie. Zijn kompaan vulde aan: ,,Ik durf wel te zeggen dat niemand daar beter in is dan wij.’’

De concerten zijn op 26, 27 en 28 oktober en op 14, 15 en 16 december van dit jaar.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: