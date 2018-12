Achmed Akkabi: Ik deelde homohaat-berichten om familie te beschermen

Achmed Akkbabi kwam afgelopen week plots onder vuur te liggen in de Marokkaanse gemeenschap door een homorol in de film Chez Nous uit 2013. De acteur, die juist nu successen viert met de succesvolle serie Mocro Maffia , plaatste zelf reacties uit een besloten groep op Facebook. ,,Daar stonden foto's in van familieleden, die wilde ik weghebben", vertelde hij aan Özcan Akyol daarover bij Onze man in Deventer op Radio 1.

Talloze haatreacties waren er te zien in de besloten Facebookgroep Marokkanen Bijeen. Akkabi werd in een post eerst geprezen om de serie Mocro Maffia, maar er was ook een oud artikel toegevoegd over Chez Nous, een film uit 2013 waarin hij een Marokkaanse homo speelde. Vol walging werd daarop gereageerd. Akkabi: ,,Je hebt gewoon heel veel van dit soort Facebook-groepen. In deze groep zitten ruim 200.000 leden. Het is een groep die bestaat uit veelal Marokkaans-Nederlandse jongeren, maar ook Turks-Nederlandse. Het is een besloten groep. Je zou het kunnen vergelijken met Fok Forum of Geenstijl, maar dan voor mensen met een migratieachtergrond. Ik kreeg screenshots en filmpjes van berichten in die groep.”



Door het besloten karakter van de groep, weet de buitenwereld in principe niet wat daar speelt. Toch besloot Akkabi het zelf naar buiten te brengen. ,,De reden dat ik het plaatste was omdat in die groep mijn familie werd exposed, er werden bijvoorbeeld foto’s van mijn broer geplaatst. Ik kon niet reageren, het in die besloten groep laten, maar met de wetenschap dan blijft het topic altijd bestaan met de foto’s van mijn familieleden erin. Of ik ga ditzelfde spelletje meespelen, ik plaats het op mijn twitter. Door het te plaatsen weet ik al: men gaat daar een persbericht van maken.”

Quote Ik vind het niet erg om bedreigd te worden. Dat is allemaal oké, zolang het maar op mij gericht is. Achmed Akkabi

Strontkar

Dus koos hij ervoor om, zoals hij het zelf noemt, de strontkar over zich heen te krijgen. ,,Dat topic werd daardoor in ieder geval in no time verwijderd. De foto's van familieleden gingen daardoor ook weg.” Dat was ook het kantelpunt voor Akkabi, de foto's van zijn familie. ,,Je mag mij gewoon aanpakken. Je mag al mijn keuzes verschrikkelijk vinden. Ik vind het niet erg om bedreigd te worden. Dat is allemaal oké, zolang het maar op mij gericht is. Op het moment dat ze mijn familie daar bij betrekken, dat vind ik niet fijn. De enige manier om dat dan te elimineren, is om dit te doen.”

Was de storm rond Akkabi net gaan liggen, begon het hele circus opnieuw toen zijn goede vriend en Mocro Maffia-collega Nasrdin Dchar een foto van een kerstboom plaatste op Instagram. ,,Toen begon het weer van voor af aan.” Lachend: ,,Ik zei nog tegen hem: bedankt dat je die kogel gevangen hebt voor mij. Je hebt alle aandacht overgenomen.”

Volledig scherm Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar. © Frank Kromer

Akkabi begrijpt er niets van. ,,Je kunt toch niet haten op iemand die een kerstboom in zijn huiskamer in Nederland heeft staan. Als een van de grootste supermarkten van Marokko al eind november een hele kerstafdeling heeft. Het is totale onwetendheid. Je hebt hele kerstmarkten in Rabat, Marokko. Waar hebben we het over?”