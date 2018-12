Acht nieuwe nummers Queen in Top 2000

Actrice Celinde Schoenma­ker pakt grote bijrol in Elton John-film

14:21 De Nederlandse actrice Celinde Schoenmaker (29) heeft een grote bijrol in de nieuwe Engelstalige film Rocketman, over het leven van zanger Elton John. Het is de eerste maal dat de musicalster, die al zes jaar in Londen woont, in een film te zien is.