Achter een handdoekhaakje gaat in het oorlogshuis een illegale drukkerij schuil

Waar zijn we?

In Aalten, in het Nationaal Onderduikmuseum. Het kaartje van 6,50 euro kopen we bij een van de meer dan honderd vrijwilligers die het museum rijk is. Bijzonder hartelijk is haar ontvangst, uitgebreid vertelt ze over de oorlog, de aanwezigheid van Duitse militairen in het gebouw en - op verzoek - haar eigen herinneringen als kind in oorlogstijd. Haar vader, een boer, bood onderdak aan burgers die de Arbeitseinsatz wilden vermijden. De koffieautomaat bedien je zelf, wel graag de 1,5 euro gepast afrekenen in het plastic bakje. Ook op de schone toiletten kan vrijwillig muntgeld worden achtergelaten op een schoteltje.