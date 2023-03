ACM verbiedt fusie RTL en Talpa definitief omdat tv kijken duurder zou worden

Henry van Loon en Alex Klaasen samen in nieuwe serie Panduloria

Cabaretiers Henry van Loon, Alex Klaasen en Emilio Guzman spelen hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse fantasyserie Panduloria. Ook Alex Ploeg, Jan Paul Buijs, Korneel Evers en Wimie Wilhelm hebben vaste rollen in de twaalfdelige serie, die vanaf 22 maart op Amazon Prime te zien is. Dat hebben de streamer en producent Human Factor TV maandag bekendgemaakt.