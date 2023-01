Acteur Adama Niane (56) uit Netflixserie Lupin overleden

Niane is vooral bekend van zijn recente rol in de Netflix-serie Lupin. In die misdaadserie speelde hij huurmoordenaar Léonard. In Frankrijk was hij te zien in de populaire serie Plus belle la vie. Drie jaar geleden speelde Niane de hoofdrol in de thriller Furie (Get It). Begin deze eeuw had hij een rol in de cultfilm Baise-moi, een film over twee jonge vrouwen die mannen vermoorden.