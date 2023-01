Acteur Arthur Boni op 88-jarige leeftijd overleden

Acteur Arthur Boni, vooral bekend van zijn bijdragen aan diverse tv-series, is overleden. Dat meldt zijn familie maandag in een familiebericht in Het Parool. De in 1934 in Antwerpen geboren acteur speelde sinds 1957 in Nederland en nam volgens zijn neef ook de Nederlandse nationaliteit aan. Hij was tot in 2013 actief, in de veelgeprezen film De Kleinzoon, daarna kampte hij met een verminderde gezondheid.

Boni stierf, 88 jaar oud, al op de dag voor kerst in Amsterdam, maar zijn overlijden is nu pas gemeld. Reeds begin jaren zestig was Boni op de Nederlandse televisie te zien in bijvoorbeeld de toen zeer bekende kinderserie De avonturen van Okkie Trooy, waarin hij de Markies van Karakoelikas neerzette. In de jaren zeventig werkte hij onder meer mee aan de destijds veelbekeken series Waaldrecht en Klaverweide.

In de jaren tachtig en negentig volgden rollen in producties als Dossier Verhulst, Ha, die Pa!, De zomer van ‘45, Medisch Centrum West, Spangen en Goede tijden, slechte tijden. Na de eeuwwisseling was Boni te bewonderen in bijvoorbeeld Wilhelmina, Rozengeur & Wodka Lime, Gooische Vrouwen, Flikken Maastricht en Juliana, prinses van Oranje.

Soldaat van Oranje

In de bioscoopfilm Soldaat van Oranje van 1977 speelde hij de bescheiden rol van Otto. Boni had niet alleen rollen in (televisie)films maar werkte ook bij verscheidene toneelgezelschappen, waaronder Het Zuidelijk Toneel, De Nederlandse Comedie, Toneelgroep Theater, Zuidelijk Toneel Globe en Noord Nederlands Toneel. Hij speelde in stukken variërend van Shakespeare tot Heijermans.

Verder nam hij stemmen voor zijn rekening bij tekenfilms, zoals maar liefst vier in Alfred Jodocus Kwak (1989-1991), en was hij te horen in de legendarische hoorspelreeks Paul Vlaanderen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: