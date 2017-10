Acteur Beau Schneider is weer single

Toen acteur Juvat Westendorp hem in het RTL-programma Koffie Tijd & 5 Uur Live de vraag stelt waarom zo'n knappe jongen als Beau nog steeds vrijgezel is, moest Schneider wel onthullen dat het net uit is tussen hem en zijn ex Britt.



,,Juvat heeft eigenlijk iets verklapt wat nog niet bekend was, maar het is waar: ik ben weer single", zegt de acteur in het RTL-programma. ,,Dankje Juvat'', grapt hij erachteraan. ,,We zijn heel vriendschappelijk uit elkaar gegaan en ik spreek haar nog. Maar we zijn pas kort uit elkaar, dus sorry Juvat geef me even'', zegt hij, weer met een lollige ondertoon.