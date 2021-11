Acteur bevestigt: Scar uit Lion King was homoseksueel

Acteur Jeremy Irons heeft de prangende vraag beantwoord die veel fans van de Disney-hit The Lion King al jaren hebben, namelijk of de gemene oom Scar die hij insprak wel of niet homoseksueel was. De 73-jarige Oscarwinnaar gaf het definitieve antwoord vandaag in een interview met de website Qeerty over zijn nieuwe film House of Gucci .

Irons sprak in The Lion King in 1994 de rol van Scar in, de leeuw die zijn broer doodt en vervolgens zijn neefje wegjaagt. De animatiefilm was een wereldhit; er volgde onder meer een digitaal geanimeerde remake en een musical. ,,Toen ik Scar insprak, kwam het nooit in mij op dat hij mogelijk gay zou zijn”, aldus de gelauwerde acteur.

Maar toen Irons de film terugzag, werd het hem volledig duidelijk. ,,Er is geen twijfel over mogelijk dat Scar een gay is die niet uit de kast durft te komen en daar doodongelukkig van wordt”, bevestigt de acteur. ,,Het verhaal was heel anders gelopen als hij dat wel had gedaan. Dan was hij vermoedelijk ergens met een leuke partner gelukkig geworden en was hij helemaal vergeten de monarchie over te nemen, zoals hij nu wel doet.”

De film dankte zijn succes mede aan de iconische liedjes die Tim Rice en Elton John schreven, zoals Hakuna matata, Can you feel the love tonight en Circle of life.

