Acteur Eddie Redmayne: ‘Het spelen van een transgender persoon was een vergissing’

De film The Danish Girl en het acteerspel van Eddie Redmayne werden in 2015 geprezen, maar toch was er ook kritiek. Het verwijt was dat een transacteur voor de rol gecast had moeten worden. Redmayne zegt nu in The Sunday Times: ,,Nee, ik zou de rol nu niet meer aannemen. Ik heb die film met de beste bedoelingen gemaakt, maar ik denk dat het een vergissing was.’’



,,De grotere discussie over de frustraties rond het castingproces is dat veel mensen geen stoel aan de tafel hebben”, stelt de acteur. ,,Dat moet rechtgetrokken worden, anders blijven we deze debatten voeren.