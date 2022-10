Acteur Iliass ‘Taxi’ Ojja: ‘Dankzij Expeditie Robinson gestopt met blowen’

Iliass Ojja (34) is dankzij zijn deelname aan Expeditie Robinson gestopt met blowen. Dat vertelt de acteur, onder meer bekend als Taxi in Mocro Maffia , in Borrelpraat , de nieuwe podcast van Thijs Boermans en Niels Oosthoek.

Iliass Ojja was de eerste gast die Boermans en Oosthoek in hun podcast hadden. De drie doen dit jaar allen mee aan het survivalprogramma Expeditie Robinson. Ojja en Oosthoek kennen elkaar al jaren. Ze acteerden onder meer samen in Radeloos, een speelfilm uit 2008, en Weekendcrashers. Volgende week is Susan Radder (Oogappels) te gast in hun podcast.

In Borrelpraat vertelt Iliass Ojja dat Expeditie Robinson ‘zijn leven heeft veranderd’. ,,Het was voor mij een droom om mee te doen. Mijn agent vroeg me: ‘Oké, Iliass, wat is het belang van komende jaar? Vertel me, wat wil je nog doen?’. Het enige wat ik zei: ‘Ik wil een keer meedoen aan Expeditie Robinson’. Dat dat werkelijkheid werd... ik sprong een gat in de lucht.”

,,Voor mij was het een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt. Het heeft zo’n impact op mijn leven gehad. Het heeft me veranderd. Ik rookte een groot pakje sigaretten per dag, ik blowde twee gram wiet per dag. Niet tijdens het acteren of werk hoor, maar als ik dan naar huis ging was het eerste wat ik deed een jointje opsteken. Op het moment zelf denk je dat dat geen invloed op je leven heeft, maar ik had nergens zin meer in. Afspraken, contacten onderhouden... Als er een première was, dacht ik: ik ga liever blowen.” Hoe dat nu is, vraagt Niels Oosthoek. Ojja: ,,Ik moet dingen doen, omdat ik bang ben om terug te vallen in mijn oude gewoonte.”

Ook Oosthoek en Boermans gaan uitgebreid in op hun avontuur bij Expeditie Robinson. Ze moesten beiden enorm wennen toen ze weer terug waren in de ‘bewoonde wereld’. ,,Maar ook dankbaar met alles wat wij hebben hier. Ik zat een week lang in een soort natural high. Fietste ik door de stad, bleef ik om me heen kijken en verwonderen. Wat hebben we het hier goed.”

Boermans vertelt hij dat hij bij terugkomst uit Maleisië ‘overprikkeld in bed lag en huilend bij de kapper wegliep’. ,,Het was het mooiste maar allerzwaarste avontuur dat ik ooit heb mogen meemaken”, bekent hij. ,,Dat komt vooral omdat ik jullie (Ojja en Oosthoek, red.) heb ontmoet daar. En dat gaat heel diep. Maar ook met Dzifa, Juultje en Rose.”

Volledig scherm Niels Oosthoek en Thijs Boermans. © PR

Bij die laatste opmerking wordt het lacherig in de ruimte waar ze de podcast opnemen. ,,Ja, Rose ook, Rose ook”, zegt Iliass Ojja plagerig, doelend op de geruchten dat Boermans tijdens Expeditie Robinson ‘iets met Rose Bertram zou hebben gehad’. ,,De vraag hangt zo in de lucht. Is dat nou gebeurd of niet, want Iliass en ik hebben niets gezien”, grijnst Niels Oosthoek, waarna de drie in lachen uitbarsten en Ojja wederom pesterig tegen Boermans zegt: ,,Heb je het een beetje warm.” En Niels gekscherend zegt: ,,,Dezelfde rooie kop als toen.”

Volledig scherm Niels en Thijs op het eiland. © RTL 4

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: