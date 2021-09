Acteur Jaap Maarleveld (97) overleden

Gekwelde duivels op zee in The North Water

28 september Films, tv-series en boeken over het vroege, ruige leven op zee - denk maar aan de jacht op Moby Dick - zijn vooral bedoeld om het incasseringsvermogen van stoere mannen op de proef te stellen. Ook in The North Water, een Engelse dramaserie die zich afspeelt in 1859 op een walvisvaarder, lopen een paar stevige types rond die niet allemaal een brandschoon verleden hebben en elkaar naar het leven staan. Het citaat van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer waarmee de serie begint geeft de toon aan: ,,De wereld is de hel, en de mensen zijn zowel de gekwelde zielen als de duivels erin.’’