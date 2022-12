Acteur John Leddy, Koos Dobbelsteen uit Zeg 'ns Aaa, op 92-jarige leeftijd overleden

updateActeur John Leddy is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Hij zit bij veel mensen in het collectief geheugen door zijn rol als Koos Dobbelsteen in Zeg ’ns Aaa .

John Leddy overleed in het bijzijn van zijn familie op eerste kerstdag, in een ziekenhuis in Den Bosch. Er ging een kort ziekbed aan vooraf. Collega Hans Cornelissen (66), die twaalf jaar met hem samenspeelde in Zeg 'ns Aaa, wist niet van zijn ziekte. ,,Zoveel contact hadden we niet meer, ik heb John in 2018 voor het laatst gezien toen er een fotoshoot was voor Veronica Magazine met de cast van Zeg ‘ns Aaa.’’

Cornelissen, die in de comedyserie van de Vara de rol van Gert Jan van der Ploeg speelde, noemde Leddy een ‘heel prettige, gematigde man’. ,,Iemand met een eigen wil. Ik ben theaterproducent en heb Zeg ‘ns Aaa nog eens teruggebracht in het theater. John deed als enige niet mee. Hij vond het mooi geweest na twaalf jaar Koos Dobbelsteen op tv. Hij is wel komen kijken, weet ik nog.’’

Kijk hieronder een fragment uit Zeg 'ns Aaa terug met Carry Tefsen en John Leddy

John Leddy begon zijn carrière bij verschillende theatergezelschappen. Later kwam daar film- en tv-werk bij. Ook presenteerde hij in 1963 TV Dansant voor de KRO. Maar grote bekendheid vergaarde hij in de jaren 80 door de televisieserie Zeg 'ns Aaa, die in de jaren 80 en begin jaren 90 hele gezinnen aan de buis gekluisterd hield. Maar liefst twaalf jaar was hij daarin te zien als bouwvakker en klusjesman Koos Dobbelsteen, die getrouwd was met Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen).

Huisartsenpraktijk

De reeks ging over de gebeurtenissen in de huisartsenpraktijk en het persoonlijke leven van dokter Lydie van der Ploeg (Sjoukje Hooymaayer). De serie behoorde in die tijd tot de meest populaire programma’s in Nederland. De eerste aflevering van Zeg ‘ns Aaa werd uitgezonden op nieuwjaarsdag 1981. ,,De chemie tussen John en Carry was heel bijzonder, dat zag je als kijker ook. Dat duo werd legendarisch, het waren maatjes.’’

Het mocht niet zo zijn, maar bijna hadden Leddy en Cornelissen ruim dertig jaar terug zelf aan de wieg gestaan van een tv-serie. ,,John en ik zijn ergens in het midden van die Zeg 'ns Aaa-jaren begonnen met schrijven‘’, vertelt Cornelissen. ,,We hadden al een serie af. Gat in je hand moest die gaan heten. We hebben ermee lopen leuren, maar het is niet gelukt hem ergens onder te brengen.‘’

Hoewel zijn vertolking van Koos in Zeg ‘ns Aaa zijn beroemdste rol was, deed Leddy nog meer op tv. Hij speelde Jan Engelmoer in de televisieserie De kleine waarheid en was tien afleveringen als Lowietje te zien in Baantjer. Ook was hij te zien bij de SBS 6-sketchserie Komt een man bij de dokter. Leddy was sinds 26 april 2018 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

John Leddy laat zijn vrouw Jannig Leddy (met wie hij 53 jaar getrouwd was), zijn vijf kinderen onder wie actrice Rixt Leddy en elf kleinkinderen achter. De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden in Heusden, waar hij de laatste vijftig jaar woonde.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: