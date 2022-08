Acteur Jonah Hill voorlopig niet in publiciteit vanwege paniekaanvallen

Presenta­tor ‘verbijs­terd’ om einde NTR-programma Mangiare: ‘We gaan hard op de pannen slaan’

Het bekende culinaire radioprogramma Mangiare! verdwijnt in 2023 van de radio. Dat melden presentator Petra Possel en omroep NTR. Het programma zou niet in het zenderprofiel van Radio 1 passen. ,,De verbijstering houdt ons team al maanden in de greep.”

16 augustus