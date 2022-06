Acteur Michael J. Fox kan teksten niet goed meer onthouden door Parkinson

,,Toen ik The good fight deed, de spin-off van The good wife , kon ik mijn tekst niet meer opdreunen. Ik had gewoon een black-out”, aldus Fox. De acteur, die in die serie de markante Louis Canning speelde, zegt zijn eigen beperkingen te accepteren. ,,Mijn kortetermijngeheugen is slecht, maar daar zal ik het mee moeten doen.”

In 1991 werd vastgesteld dat Fox de ziekte van Parkinson heeft. Pas zeven jaar later maakte de Back to the future-acteur publiekelijk bekend dat hij aan de zenuwziekte lijdt. ,,De paparazzi bleven maar buiten m’n appartement wachten en bleven maar vragen wat me mankeerde”, zei Fox daar eerder over. ,,Ik zei dat ik m’n buren hier niet mee op wilde zadelen, dus maakte ik het openbaar. Dat was geweldig, het voelde goed.”