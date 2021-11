Acteur Paul Rudd verkozen tot meest sexy man ter wereld

filmrecensies Nieuwe actiekome­die Ant-Man is een verademing

Het AD brengt elke donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: de actiekomedie Ant-Man and the Wasp, het drama Kings, het drama Mektoub, My Love: Canto Uno, het drama El Presidente en de musical Mamma Mia! Here we go Again.

19 juli