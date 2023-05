Acteur Ray Stevenson op 58-jarige leeftijd overleden

Stevenson speelde onder meer in de films King Arthur, Thor en Punisher: War Zone. Daarnaast was de acteur in verschillende televisieseries te zien, waaronder Vikings. Stevenson is ook in de komende Disney+ Star Wars-spinoff Ahsoka te zien.

De acteur werd in 1964 geboren in het Noord-Ierser Lisburn. Hij kreeg les op de Bristol Old Vic Theatre School in Bristol (Engeland) en maakte na jaren in televisieseries te hebben gespeeld zijn filmdebuut in The Theory of Flight (1998).

