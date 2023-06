Acteur Treat Williams (71) komt om bij motorongeluk

Williams maakte zijn filmdebuut in 1975 met de thriller Deadly Hero. Zijn grote doorbraak kwam een paar jaar later, toen hij in 1979 een van de hoofdrollen kreeg in de verfilming van de musical Hair. De rol leverde hem een nominatie op voor een Golden Globe. Ook speelde hij in Once Upon a Time in America (1984) en Things to Do in Denver When You’re Dead (1995). Aan het begin van de eeuw speelde hij de hoofdrol in de televisieserie Everwood.