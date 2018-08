Acteur wilde misbruik door Argento stilhouden

Toen Argento in november vorig jaar Harvey Weinstein beschuldigde van verkrachting, besloot Bennett contact met Argento te zoeken. ,,Mijn trauma kwam weer naar boven toen zij zei dat zij zelf een slachtoffer is'', aldus Bennett.

De acteur vroeg om zwijggeld, omdat hij bang was en zich schaamde. ,,Ik was nog niet klaar voor de gevolgen die het zou hebben als het verhaal openbaar werd. Ik dacht dat mensen het niet zouden begrijpen'', verklaart Bennett.



Argento ontkent Bennett te hebben misbruikt en zegt dat het geld dat zij hem gaf bedoeld was om de acteur uit de financiële problemen te helpen. Ze ontkende dat ze een seksuele relatie met Bennett had, maar TMZ publiceerde screenshots van sms-conversaties die Argento zou hebben gevoerd met een vriend of vriendin. Daarin zegt de regisseur en actrice dat Bennett seks met haar wilde, dit zou een fantasie van hem zijn geweest sinds hij twaalf jaar oud was. Zelf genoot ze niet van de ervaring. Ook schreef hij haar liefdesbrieven en stuurde hij haar jarenlang naaktfoto's, zegt ze. Die naaktfoto's stopten kort voordat hij dreigde haar aan te klagen.