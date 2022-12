Acteurs Familiespel spelen volwassenen én kinderen: ‘Ik stotter nog te veel’

Irene uit Over mijn lijk overleden: ‘Dank voor alle fijne momenten, je wordt onthouden’

Verdrietig nieuws van het team van Over mijn lijk: Irene is, net als haar moeder, overleden aan kanker. Dat vertelt presentator Tim Hofman op Instagram. ‘Team terminaal’, zoals de twee zich omdoopten in het programma, is niet meer.

16 december