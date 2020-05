‘Acteurs moeten vanwege ‘cruciale functie’ getest worden op Covid-19’

In het protocol wordt gewezen op de ‘cruciale functie’ die acteurs vervullen in de culturele sector. Zij zouden daarom ‘zo spoedig mogelijk in aanmerking moeten komen voor preventieve diagnostische tests op Covid-19’, zo luidt de aanbeveling in het protocol. Ook presentatoren en deelnemers aan (spel)programma’s zouden hier dan indien mogelijk voor in aanmerking moeten komen, vinden de makers.



Ook vraagt de sector, naar aanleiding van het weer opengaan van bijvoorbeeld kapsalons, toe te staan dat personen zoals acteurs weer op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar kunnen werken, mits de voorzorgsmaatregelen goed worden toegepast.



Daarnaast roept het protocol ook op om op korte termijn een zogenaamde extra garantiefaciliteit van ‘circa 10 miljoen euro’ in te stellen om producties te verzekeren tegen zaken die niet te verzekeren zijn, zoals pandemieën en bijbehorend overheidsingrijpen. Hierdoor worden producenten niet met onverantwoorde risico's opgezadeld.