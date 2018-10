Actrice Abbey Hoes gehackt en gechanteerd op Instagram

Plots waren alle foto's van de Instagram van Abbey Hoes verdwenen. Ook haar naam was veranderd en er stond alleen een onduidelijke foto nog op. Niet veel later kreeg Hoes een berichtje toegezonden. Of ze even een bedrag van 2.000 dollar wilde overmaken, dan kreeg ze haar eigen account weer terug. Ondertussen deden bevriende collega's al oproepen om haar te helpen. Zo werd ook Instagram zelf ingeschakeld om de populaire actrice te helpen.



Hoes heeft er geen moment aan gedacht om het bedrag over te maken. Ze deelt een bericht aan de hacker waarin te lezen valt: ,,Ik vind het vervelend je te moeten vertellen, maar ik ben geen social influencer die je geld wil betalen om iets als een Instagramaccount terug te krijgen. Het is gewoon triest. Ga alsjeblieft een leven zoeken achter je computer. Er is zoveel leuks te doen. Ik hoop dat je een leuke hobby vindt.”



Uiteindelijk is het Hoes gelukt om haar account terug te krijgen. Al wist de hacker nog een keer binnen te dringen, maar dat was van korte duur. ,,Je hoort altijd van dit soort dingen, maar je kan je niet voorstellen dat het echt gebeurt”, schrijft ze in haar eerste nieuwe eigen bericht. ,,Ik snap niet waarom je dit met andermans eigendommen wil doen. Er is geen reden om te pesten on- en offline.”