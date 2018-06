Actrice Angela Schijf voorlopig uit roulatie na operatie aan voeten

Bij een aantal foto's op Instagram Stories meldt Schijf dat het in haar geval ging om een dubbele hallux valgus : de officiële benaming van aan aandoening waarbij de grote teen door een vergroeiing scheef naar binnen over de andere tenen komt te liggen. Het gevolg is een pijnlijke bult aan de buitenkant van de voet. Behandeling lukt vaak met een eenvoudig spalkje dat de teen recht houdt, maar bij ernstige klachten is een operatie nodig.

Of de knobbels Angela Schijf belemmerden bij de uitoefening van haar vak, is onduidelijk. Maar kennelijk had ze zo veel klachten dat verwijdering van de knobbels nodig was. Door een hallux valgus past de voet niet meer goed in de schoen. Dat kan leiden tot problemen met lopen, klachten als huidirritatie, gewrichtsontsteking en zelfs open wonden. De aandoening komt vooral bij vrouwen voor en is meestal het gevolg van het dragen van schoenen met te krappe punten. Ook kunnen erfelijke factoren een rol spelen.