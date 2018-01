Actrice Ashley Judd casht als spreker en schrijfster na Weinstein-schandaal

Het Harvey Weinstein-schandaal heeft Ashley Judd geen windeieren gelegd. De Amerikaanse filmactrice was een van de eerste vrouwen die naar voren kwam met haar verhaal over het seksuele misbruik van de Hollywood-producer. En nu ziet ze haar moed beloond met een flink aantal aanvragen voor toespraken.

Ook heeft de 49-jarige ster meerdere aanbiedingen gekregen om haar verhaal in boekvorm uit te brengen. Ashley Judd was zondag aanwezig bij de Golden Globes in Los Angeles en verscheen daar samen met Salma Hayek, eveneens een Weinstein-slachtoffer, op de rode loper. Tijdens het event vertelde ze aan meerdere mensen over haar persoonlijke 'Harvey Weinstein-effect.' Volgens Judd heeft Weinstein haar gevraagd naar hem te kijken terwijl hij stond te douchen.

Hoewel ze nooit uit is geweest op geld of lucratieve deals toen ze naar voren trad met haar uitermate nare ervaringen, is ze blij dat de #MeToo-beweging mede dankzij haar op gang is gekomen. Het bedrag dat Judd geboden zou hebben gekregen voor haar memoires, ligt volgens insiders rond de 1,7 miljoen euro. De actrice wordt sinds haar uitlatingen over Weinstein ook veelvuldig geboekt als spreekster en ontvangt voor elke boeking rond de 21.000 euro.