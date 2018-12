Actrice Celinde Schoenmaker pakt grote bijrol in Elton John-film

Schoenmaker vertolkt de rol van Renate Blauel, de vrouw met wie de excentrieke Britse zanger in de jaren tachtig vier jaar getrouwd was. Zij zingt ook in de film, al mag zij niet zeggen om welk nummer het gaat. Elton John en Renate Blauel gingen in 1988 uit elkaar; na de scheiding verklaarde Elton John niet biseksueel maar gay te zijn. De opnames vonden eerder dit jaar plaats.

Schoenmaker speelde de afgelopen jaren hoofdrollen in grote Britse musicalproducties als The Phantom of the Opera, Les Misérables en Love Story. In Nederland was zij eerder te zien in onder meer Annie, Oliver! en Pinokkio. De komende weken speelt Schoenmaker in Nederland in The Christmas Show de rol van Assepoester.