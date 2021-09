Actrice en schrijfster Guusje Nederhorst krijgt een Haagse straat naar zich vernoemd

Den Haag vernoemt een straat naar Guusje Nederhorst. De schrijfster en actrice overleed in 2004 aan borstkanker, vlak voor haar 35ste verjaardag. Nederhorst woonde in Den Haag, stierf er en ligt er begraven.

Nederhorst speelde in de serie Goede Tijden, Slechte Tijden en in de laatste maanden voor haar dood schreef ze het kinderboek Woezel en Pip, over twee hondjes. De eerste aflevering uit de serie verscheen een jaar na haar overlijden.

Nederhorst was getrouwd met Hagenaar Dinand Woesthoff, zanger van de band Kane. Met zijn echtgenote Lucy runt hij tegenwoordig Dromenjager, het mediabedrijf achter Woezel en Pip. In een reactie laten ze weten: ,,Wij zijn ontzettend blij en trots dat de gemeente Den Haag heeft besloten een straatnaam aan Guusje te wijden. Het was een langgekoesterde droom van ons om Guusje te eren met een vaste locatie in Den Haag, de stad waar zij met veel plezier heeft gewoond en waar zij in 2002 Woezel en Pip heeft bedacht.”

Quote Wij kijken ernaar uit om met onze familie en het hele team van Woezel en Pip de Guusje Nederhorst­straat te bezoeken

Ze zeggen ook dat ze graag komen kijken in de straat. ,,Wij kijken ernaar uit om met onze familie en het hele team van Woezel en Pip de Guusje Nederhorststraat te bezoeken. En natuurlijk wensen wij de toekomstige bewoners van de straat heel veel geluk en inspiratie toe. Aan de straatnaam zal dat in ieder geval niet liggen.”

Voorkeur

De Guusje Nederhorststraat ligt in een nieuwbouwwijk die momenteel aan de rand van Den Haag wordt gebouwd, aan de grens met Wateringen. Alle straten in de buurt krijgen de namen van schrijfsters. Naast Guusje Nederhorst zijn dit Anne Frank, M. Vasalis, Helga Ruebsamen, Kartini, Ida Simons, Ellen Warmond en Laura Wernet-Paskel.



,,Ons uitgangspunt is: bij gelijke geschiktheid heeft bij een nieuwe vernoeming van een straat een vrouwelijke naam onze voorkeur. Daar is het ook gewoon tijd voor”, zegt de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte). Over de Anne Frankstraat zegt Bredemeijer: ,,Dat past bij het profiel van Den Haag: de stad van vrede en recht.”

