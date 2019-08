Actrice Imanuelle Grives blijft langer in voorlopige hechtenis

De actrice werd vandaag in Antwerpen niet door haar vaste jurist vertegenwoordigd omdat hij op vakantie is. Zijn plaatsvervanger Delbrouck benadrukte vanmorgen dat het excuus dat Imanuelle na haar aanhouding opvoerde - ‘oefenen voor een filmrol’ - niet haar enige beweegreden is geweest om drugs te verkopen op Tomorrowland. Over die andere reden, hield hij zich nog op de vlakte. Wel stelt hij dat Grives ‘vooral naïef is geweest’. Dat zou mogelijk kunnen betekenen dat de actrice zich mee liet slepen door vrienden of vriendinnen.