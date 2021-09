Actrice Jennifer Lawrence verwacht eerste kind

Jennifer Lawrence viert huwelijk met culinaire hoogstand­jes: dit staat op het menu

17 oktober Jennifer Lawrence (29) en Cooke Maroney (33) zijn vorige maand stiekem in New York getrouwd, maar zouden dit weekend pas goed gaan vieren met vrienden en familie. Volgens entertainmentwebsite TMZ vindt het huwelijksfeest plaats in Rhode Island en krijgen de gasten een waar feestmaal voorgeschoteld.