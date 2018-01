Actrice Jessica Alba zet kerngezond zoontje op de wereld

Theu Boermans maakt serie over Westerbork

Regisseur Theu Boermans werkt aan een vierdelige serie over kamp Westerbork. De productie, die moet worden uitgezonden door KRO-NCRV, concentreert zich op een groep Joodse gevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de wekelijkse revue verzorgde om het moreel in het Drentse doorvoerkamp van de nazi's hoog te houden. In ruil hiervoor werden de revue-artiesten vrijgesteld van transport.