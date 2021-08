Actrice Kathy Griffin heeft longkanker

Comédienne Kathy Griffin kreeg doodsbe­drei­gin­gen na omstreden Trump-fo­to

1 februari De Amerikaanse comédienne Kathy Griffin is heel vaak met de dood bedreigd nadat ze acht maanden geleden een foto van zichzelf deelde met een bebloed masker van Donald Trump in haar hand. Dat zegt ze tegen The Hollywood Reporter. ,,Ik heb geen misdaad begaan, ik heb niet gereden onder invloed, ik heb niemand verkracht...mijn god, er zijn celebs die mensen vermoorden.''