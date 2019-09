‘Actrice Robin Martens aangehouden na mishandeling politieagent’

Martens was niet voor commentaar bereikbaar, maar haar management stelde vanavond dat de zaak groter is gemaakt dan wat in werkelijkheid gebeurde. Volgens de politie , die uit privacyoogpunt niets over identiteit van de aangehouden vrouw mag zeggen, ging het echter wel degelijk om mishandeling van een agent. Het incident vond omstreeks half drie vannacht plaats in het centrum van Castricum, waar op dat moment net een aantal horecagelegenheden dicht was gegaan.

Schermutseling

Of Martens officieel zal worden aangeklaagd voor mishandeling, is nog onduidelijk. Voormalig politievoorlichter Klaas Wilting twitterde dat mensen die geweld tegen de politie gebruiken zwaar moeten worden gestraft. ‘zodanig dat er ook echt een preventieve werking vanuit gaat’. Op Instagram was vanmiddag te zien, dat Martens inmiddels weer thuis is in haar woning in Castricum. De actrice speelde vele jaren de rol van Rikki de Jong in GTST. Tot haar grote teleurstelling werd ze in 2017 uit de serie geschreven. Eerder dit jaar keerde ze toch weer voor korte tijd terug.