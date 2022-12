Actrice Ruth Madoc (Hi-de-Hi!) op 79-jarige leeftijd overleden

De Britse actrice Ruth Madoc is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media. Madoc werd wereldberoemd als omroepster en sportbegeleidster Gladys Pugh in de jaren 80-BBC-serie Hi-de-Hi!.

Madoc moest eerder deze week stoppen met de theatervoorstelling Aladdin, nadat zij met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. De actrice stelde op sociale media nog dat alles goed met haar ging. Zij speelde vrijwel jaarlijks mee in een grote kerstvoorstelling in Londen.

Hi-de-Hi! was een komedieserie over de belevenissen op een fictief zomerkamp, begin jaren 60. De titel verwees naar de ochtendgroet waarmee de kamperende jongeren elke dag werden begroet. Madoc was verder vooral bekend vanwege haar theaterwerk en haar rol als de moeder van Daffyd Thomas in de satirische serie Little Britain.

Little Britain-collega Matt Lucas reageert bedroefd op het overlijden van Madoc. ‘Ze was briljant in de show en een absoluut genot om mee te werken’, schrijft de acteur op Instagram.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: