Actrice Sandra Oh: nagelbijter met humor

Wendy slaat toeschou­wer The Voice per ongeluk vol op zijn neus

7 december Wendy van Dijk heeft vanavond tijdens de blind auditions van The Voice of Holland per ongeluk iemand vol op zijn neus geslagen. De presentatrice sprak achter de schermen kort na met rockzanger Henri Groenewold waarvoor geen van de coaches had gedraaid. Toen Van Dijk de teleurgestelde vocalist wat al te enthousiast wees op de uitgang van de studio ging het mis.