Actrice Uma Thurman: Happy Thanksgiving iedereen! Behalve jij, Harvey

De Golden Globe-winnares prees 'de moed van anderen om voor elkaar op te komen'. Ze voegde daaraan toe: ,,Ik heb eerder al laten weten kwaad te zijn, #metoo, mocht je dat nog niet aan mijn gezicht hebben kunnen aflezen. Ik ben blij dat dit allemaal langzaam gaat, want jij verdient geen snelle kogel. Stay tuned.''

Ze suggereert daarmee nu slechts een tipje van de sluier te hebben opgelicht. Met de slotwoorden 'Stay tuned' geeft ze aan later wellicht nog meer te zullen onthullen.

Een foto die is geplaatst door Uma Thurman (@ithurman) op 23 Nov 2017 om 12:58 PST

Uma werd een paar weken geleden bij een evenement gevraagd naar haar mening over Weinstein, met wie ze grote successen boekte met onder andere de film Pulp Fiction. Zichtbaar geëmotioneerd zei de actrice toen dat ze 'nog te boos was om een reactie te geven, maar dat ze dat zeker zou doen als ze daar toe in staat zou zijn.'