AD Publieksprijs voor Anastasia, Lazarus grote winnaar bij vakjury

Lazarus mag als musical geen allemansvriend zijn als Mamma Mia! of The Lion King, toch had de voorstelling over het leven van David Bowie gisteravond ieders aandacht. In de zaal vol heren in smoking en dames in galajurken sleepte Lazarus vier prijzen in de wacht, voor beste grote musical, beste mannelijke hoofdrol, beste regie en beste vormgeving.



Pieter Embrechts, die de hoofdrol in Lazarus vanaf dit jaar gaat delen met William Spaaij, kreeg de prijs voor de beste man. De Belg deed in Nederland al bekendheid op met rollen in Smeris, de Familie Kruys en de film Instinct, al bewaart Embrechts niet alleen warme herinneringen aan het regiedebuut van Halina Reijn. Tijdens de opname van een scene scheurde hij bij een ongeval bijna alle banden in zijn linkerknie. Tijdens de revalidatie werd hij tot overmaat van ramp ook nog aangereden door een auto, waarbij hij zijn andere been beschadigde en een hersenschudding opliep. ,,In 2018 heb ik mijn portie wel gehad’’, aldus Embrechts, die sinds oktober van afgelopen jaar in het DeLaMar-theater de rol van Valentine vertolkt.



Op het podium reageert hij gevat op zijn prijs. Hij haalde een boodschappenlijstje tevoorschijn waarop tien flessen champagne stonden. ,,Mocht ik deze prijs winnen, waren deze voor de fantastische makers van deze musical", riep hij.