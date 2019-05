Adam Levine na 16 seizoenen niet meer te zien als coach in The Voice

Het nieuws is opmerkelijk, want eerder werd nog aangekondigd dat Levine wél als coach zou deelnemen aan een nieuw seizoen. Waarom de zanger, die drie keer The Voice heeft gewonnen met een van zijn talenten, nu toch stopt is niet duidelijk.



,,Na zestien seizoenen heeft Adam Levine, goede coach én vriend, besloten om The Voice te verlaten", begon Daly, die ook nog aanhaalde dat Levine's deelname aan de talentenjacht voor veel mooie samenwerkingen heeft gezorgd. ,,Hij zal altijd een gewaardeerde coach blijven. We wensen hem het beste toe.”



Een opvolger voor Levine is ook al gevonden: Gwen Stefani zal zijn plek innemen. De zangeres was al drie keer eerder te zien in The Voice.