Adele keert terug in de spotlights

Adele gaat volgende week Saturday Night Live presenteren. Dat maakte de zangeres vanavond bekend op Instagram. Het is de eerste keer sinds het eind van haar tournee in 2016 dat de Britse weer in het openbaar te zien is. Ze is nu al zenuwachtig, laat ze haar ruim 30 miljoen volgers weten.

,,Bloooooody hellllll. Ik vind dit zo spannend. Maar ook doodeng", schrijft Adele op Instagram. ,,Mijn eerste keer als presentator, en dan ook nog bij Saturday Night Live." De zangeres laat weten dat weer meedoen aan het Amerikaanse comedy-programma iets is wat ze al heel lang wilde doen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Ze heeft er ook echt zin in, bezweert de hit-zangeres. Ze wachtte op het juiste moment en dat is nu aangebroken. ,,Want als er ooit een tijd is geweest voor ons allemaal om jezelf in het diepe te gooien en er het beste van te hopen, dan is het wel in 2020, toch?"

Doorbraak

Adele laat weten dat het twaalf jaar geleden is dat ze voor het eerst als muzikale gast in Saturday Night Live te zien was. Voor haar bleek dat optreden de grote doorbraak in de Verenigde Staten.

Dat H.E.R. volgende week ook in het populaire en beruchte programma te zien is, maakt het voor Adele alleen maar leuker. Ze is een groot fan en kan niet wachten om H.E.R. live te zien optreden.

Adele is één van de bekendheden die tijdens dit seizoen een keer de show mogen presenteren. Vóór haar presenteerden acteur Chris Rock, comedian Bill Burr en actrice Issa Rae het programma. Het programma heeft sowieso geen vaste presentator. In Nederland is Saturday Night Live te zien bij Comedy Central.

Nieuwe muziek?

Intussen denken een aantal fans zeker te weten dat Adeles terugkeer naar de schijnwerpers betekent dat ze ook nieuwe muziek gaat uitbrengen, maar dáár heeft de zangeres niets over los gelaten. Al lange tijd wordt gespeculeerd over een nieuw album van de hand van de Britse ster.