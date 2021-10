Adele onthult cover van nieuw album en Måneskin-ster Victoria staart halfnaakt haar fans aan

Afscheid agent Gibbs in NCIS trekt miljoenen kijkers in Amerika

14:30 Maar liefst 7,4 miljoen Amerikanen zagen maandagavond hoe acteur Mark Harmon voor de voorlopig laatste keer de rol van agent Gibbs speelde in NCIS. Daarmee was de geliefde serie met afstand het best bekeken programma van de avond in de VS en versloeg de show bijvoorbeeld de lokale versie van het Nederlandse format The Voice (6,8 miljoen kijkers).