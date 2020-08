Adele onthult haar geheim: door dit boek wist ze lichaam én leven compleet te transformeren

Adele (32) blijft vriend en vijand verbazen met haar nieuwe looks . De Britse zangeres raakte de afgelopen maanden heel wat kilo’s kwijt, wat voor beroering zorgde op de sociale media. Maar ook innerlijk heeft Adele een transformatie ondergaan: ze heeft een compleet nieuwe kijk op de wereld en gaat nu veel positiever door het leven. Via Instagram deelt de wereldster haar geheim.

Adele heeft haar ‘nieuwe leven’ aan een boek te danken, zo laat ze weten op Instagram. Het gaat om Untamed. Stop pleasing, start living van de Amerikaanse auteur Glennon Doyle. Het boek is ook te koop in het Nederlands: verschenen onder de titel Ongetemd leven - Vind het lef om helemaal jezelf te zijn. In het boek kunnen lezers ontdekken hoe ze zichzelf beter kunnen leren kennen om te zijn wie ze werkelijk zijn, zonder zich steeds naar de verwachtingen van de omgeving en samenleving te moeten schikken.

,,Als je er klaar voor bent, dan zal dit boek je brein door elkaar schudden en je ziel laten schreeuwen”, schrijft Adele over het boek dat haar leven veranderde. ,,Ik ben zo klaar voor mezelf na het lezen van dit boek. Alsof ik voor de eerste keer ooit in mijn lichaam zit. Wow. Iedereen die het vermogen heeft om echt los te laten en om zich aan je eigen verlangens voor een dierbaar leven over te geven– doe het. Lees het. Beleef het. Oefen het. Het is veel, maar het is bedoeld om veel te zijn. Een goed leven is een zwaar leven!”

Adele kreeg ook heel wat inzichten door het boek, zo laat ze nog weten. ,,Lees dit boek en houd een markeerstift bij de hand om aantekeningen te maken. Want je zal er zeker naar terug willen verwijzen, geloof me. Ik heb nooit geweten dat ik alleen verantwoordelijk ben voor mijn eigen vreugde, geluk en vrijheid. Wie wist dat onze eigen bevrijding degenen om ons heen kan bevrijden? Ik wist dat niet. Ik dacht dat we allemaal bestemd waren om gestrest, slordig en verward te zijn en onzelfzuchtig als een Disney-karakter.”

Dieet

Adele heeft haar nieuwe vormen ook te danken aan het sirtfood-dieet. Dat is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die de sirtuïnes in je lichaam stimuleren. De bedenkers van het dieet noemen die sirtuïnes ook wel skinny genes: genen die een positieve impact hebben op je vetverbranding, spiergroei en metabolisme. Het gaat dan om voedingsmiddelen zoals boerenkool, boekweit, aardbeien, dadels, olijfolie, groene thee, blauwe bessen en rode ui. Maar ook peterselie, kappertjes, sojamelk en kurkuma zijn een aanrader. En - misschien wel het leukste nieuws - ook pure chocolade, koffie en rode wijn zouden sirtuïnes aanzwengelen, waardoor je daar af en toe van mag genieten.

,,Adele is bijna 20 kilo afgevallen door een gezond, uitgebalanceerd dieet, waarbij ze minder calorieën eet per dag en meer energie verbruikt”, verklaarde L.A.-fitnessgoeroe Camila Goodis. Dat je voornamelijk afvalt door je eetpatroon, en niet door je sportprestaties beaamt ook Harley Pasternak, die onder andere verantwoordelijk is voor de afgetrainde lichamen van actrice Megan Fox, zangeressen Katy Perry en Rihanna en realityster Kim Kardashian. ,,Voor mij is sporten het minst belangrijk bij gewichtsverlies”, vertelt Pasternak. ,,Er zitten 168 uur in een week, en zelfs als je 2, 3, 4 of 5 keer per week een uur traint, ben je nog 95 tot 98 procent van je tijd niet aan het sporten. Wat je dan doet of eet, heeft dan ook een veel grotere invloed op je gewicht dan het trainen zelf.”

Eigen kracht

Ook Pete Geracimo - de voormalige personal trainer van Adele - benadrukte op Instagram dat de Britse het op eigen kracht heeft gedaan. ,,Deze metamorfose is niet voor de verkoop van albums, publiciteit of om een rolmodel te zijn. Ze doet het voor zichzelf en zoon Angelo.” Het zou nooit gedraaid hebben om een nieuw figuur. ,,Toen Adele en ik samen aan de slag gingen, draaide het nooit om heel slank worden. Het ging erom haar gezond te krijgen, bijvoorbeeld na haar zwangerschap”, aldus de trainer.

De coach stelde dat Adele al positiever tegenover trainen ging staan en betere voedingskeuzes maakte in aanloop naar haar laatste tournee in 2016-2017. ,,Daardoor verloor ze veel gewicht en dat viel mensen op”, aldus Geracimo. De trainer uit Londen werkt niet meer met Adele sinds ze in Los Angeles woont, maar weet wel waarom haar ze gewichtsverlies na haar laatste tournee heeft doorgezet. ,,Ze heeft moeilijke persoonlijke veranderingen doorgemaakt”, schreef hij, vermoedelijk verwijzend naar haar scheiding van Simon Konecki. ,,Het is normaal dat bij zulke veranderingen een nieuw zelfbeeld hoort en de wens om de beste versie van jezelf te zijn. Ze heeft betere eetgewoontes omarmd, ze fitnesst en zweet!”

