Adele te gast in YouTubeserie van Nikkie de Jager: ‘Ik droom hier al jaren van’

Nikkie de Jager droomde er al jaren van ooit de make-up van Adele te mogen doen. En die droom is uitgekomen want de zangeres is te gast in haar videoserie The Power of Makeup. De aflevering met Adele is vanaf vandaag te zien op YouTube.

,,Ik ben enorm vereerd dat je bij me te gast bent vandaag”, begint de dolgelukkige Nikkie haar video. ,,Ik droom hier letterlijk al jaren van.” Niet alleen Nikkie was blij, ook Adele keek uit naar de opnames. ,,Zelfs mijn beste vriendin was heel enthousiast. Zij kijkt altijd naar je video’s”, bekende de zangeres.

The Power of Makeup is de bekendste serie op het YouTubekanaal van Nikkie de Jager. In de video’s maakt de visagiste de helft van het gezicht van haar gast op, om te laten zien wat make-up allemaal aan een persoon kan veranderen. In de video interviewt Nikkie haar gast over allerlei verschillende onderwerpen. Eerder waren beroemdheden als Drew Barrymore, Rihanna en Kim Kardashian al te gast.

De visagiste hoeft niet lang na te denken over de eerste vraag voor de zangeres. ,,Voelt Adele nog steeds als je eigen naam? Want het voelt voor mij als zo’n iconische stagenaam dat de Adele thuis misschien als een heel ander persoon voelt,’’ begint Nikkie het gesprek luchtig, onder het genot van een glas wijn (verwijzend naar Adele’s nummer I Drink Wine). ,,Ik ben thuis een compleet ander persoon”, erkent de zangeres. ,,Maar Adele voelt nog steeds als mijn eigen naam, natuurlijk. Mijn moeder noemt me zo, mijn vrienden noemen me zo.”

De diepte in

Ondanks de gezellige sfeer gaan de twee tijdens het gesprek ook de diepte in. Zo bespreken ze bijvoorbeeld het verhaal achter haar recent uitgebrachte album 30. ,,Het album gaat over je leven op zijn kop zetten op je dertigste. Het gaat over jezelf leren kennen. Ik kwam erachter dat ik mezelf totaal niet kende. Ik wist niet wat ik wilde. Dat verraste me,’’ vertelt de zangeres. Ook wil ze graag iedereen een wijze les meegeven, en dat is dat je altijd goed aan jezelf moet blijven denken. ,,Ik ben zelfverzekerd en qua carrière heb ik mijn leven op de rit, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Ik was zo veel tijd bezig met werken en daarvan herstellen, dat ik geen energie stak in mijn echte ik.”

