Advies: ook rijkssubsidie voor musicals en popmuziek

Oud-acteur en theaterproducent Hans Cornelissen juicht het advies van de Raad voor Cultuur van harte toe. Met zijn bedrijf De Graaf & Cornelissen Entertainment brengt hij ook vele musicals in de theaters. ,,Het bezoek aan musicals is in Nederland de afgelopen jaren enorm gestegen, dus bij het publiek is er een enorme behoefte aan. In veel wereldsteden is musical al lang een gewaardeerde, serieuze theatervorm maar in Nederland is er lange tijd neerbuigend naar gekeken. Dus het is goed dat dit net zo serieus genomen gaat worden als andere kunstvormen, het wordt hoog tijd,’’ meent de man die in de jaren 80 jarenlang de rol van Gert Jan van der Ploeg vertolkte in de comedyserie Zeg ‘ns Aaa.