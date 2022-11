Advocaat: ‘Danny de Munk wordt niet vervolgd voor verkrachting wegens onvoldoende bewijs’

De zedenpolitie heeft advocaten Royce de Vries en Annemiek van Spanje medegedeeld dat het onderzoek naar de aangifte van verkrachting tegen Danny de Munk vroegtijdig is beëindigd. Er is onvoldoende bewijs. De Munk wordt daarom niet langer als verdachte aangemerkt en zal niet door de politie worden verhoord of door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd ontkend.

De Munk reageert in een verklaring: ,,Het is de bevestiging van iets wat ik al wist. lk heb vanaf het begin gezegd mij niet schuldig te hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf. Ik voel daarom geen blijdschap, vooral omdat deze valse beschuldiging privé en zakelijk zoveel kapot heeft gemaakt. De beschuldigingen in de media heb ik als een groot onrecht ervaren, maar ik wil toch ook mijn dank uitspreken voor de steun die ik de afgelopen periode vanuit het hele land heb ontvangen.”



De Munk stelde eerder in de rechtbank al dat de media-aandacht sinds de beschuldiging ‘een aanslag op zijn gezin en carrière’ is. ,,Mijn vrouw en kinderen krijgen de meest afschuwelijke verwensingen naar hun hoofd. Daarom kies ik voor de vlucht naar voren en ga ik niet toezien hoe mijn gezin en mijn carrière kapot worden gemaakt.’’