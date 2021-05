Advocaat klaagt Netflix aan voor Epstein-documentaire

André Hazes en nieuwe vriendin beveiligd na relatie­breuk Monique Westenberg

25 mei André Hazes en zijn nieuwe vlam Sarah van Soelen zijn in het prille begin van hun relatie, afgelopen maart, 24 uur per dag beveiligd geweest na ernstige bedreigingen. Dat vertelt de zanger in de nieuwe editie van Veronica Superguide.