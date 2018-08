Advocaat Weinstein hekelt 'hypocrisie' Argento

Argento, een van de aanjagers van de #MeToo-beweging, raakte in opspraak door een bericht in The New York Times. De krant schreef dat Argento (42) een schikking van 380.000 dollar (330.000 euro) heeft getroffen met voormalig kindster Jimmy Bennett. Hij stelde dat de actrice in 2013 seksuele handelingen bij hem heeft verricht in een hotelkamer. Bennett was toen zeventien.

Huichelarij

De advocaat van Weinstein verwijt de actrice nu ,,ongelofelijke huichelarij'', die vragen oproept over de juistheid van de beschuldigingen aan het adres van zijn cliënt. Hij stelde opnieuw dat er geen sprake was van dwang in de seksuele relatie tussen Argento en Weinstein. Die is overigens ook door veel andere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

The New York Times ontving informatie over de schikking van een anonieme partij. Meerdere ingewijden bevestigden de authenticiteit van de documenten. De actrice heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving over de vermeende schikking.

Verkrachting