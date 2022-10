Advocaten Kevin Spacey: MeToo-aanklacht kwam voort uit jaloezie

De advocaten van Kevin Spacey beweren dat Anthony Rapp beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Spacey heeft verzonnen omdat hij boos was over zijn eigen vastgelopen carrière. Dat zeiden zij gisteren tijdens een zitting in de civiele rechtszaak die Rapp tegen de Oscarwinnende acteur heeft aangespannen. De 63-jarige Spacey was zelf aanwezig in de rechtbank in New York.

De civiele rechtszaak draait om een incident dat in 1986 zou hebben plaatsgevonden. Rapp stelt dat hij door Spacey seksueel is misbruikt na afloop van een feestje in diens appartement in Manhattan. Een dronken Spacey zou Rapp naar zijn bed hebben gedragen en bovenop hem zijn geklommen. Rapp kon zich naar eigen zeggen los worstelen en vertrok. Rapp was destijds 14 jaar, Spacey 26.

De advocaten van Rapp houden vol dat Spacey zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. ,,Dit was iets dat nooit had mogen gebeuren”, zei Peter Saghir, een advocaat van Rapp, tijdens zijn openingspleidooi. ,,Kevin Spacey maakte avances toen Anthony 14 was om zijn seksuele verlangens te bevredigen”, voegde hij daar later aan toe. Rapp eist een schadevergoeding van 40 miljoen dollar voor onder andere het toebrengen van emotioneel leed.

‘Misbruik heeft niet plaatsgevonden’

In haar openingspleidooi beweert de advocaat van Spacey echter dat het misbruik nooit heeft plaatsgevonden. Volgens Jennifer Keller zou Rapp het verhaal hebben verzonnen uit jaloezie, omdat zijn eigen carrière minder succesvol was dan die van Spacey. ,,Hij vertelt dit verhaal voor aandacht, medelijden en om zijn eigen status te vergroten. Hij is nooit een internationale ster geworden zoals Spacey.”

De inmiddels 50-jarige Rapp was in 2017 de eerste in een reeks van mannen die de Oscar-winnaar beschuldigde van seksueel wangedrag. Daarna stortte de carrière van de House of Cards-ster ineen. Spacey heeft altijd ontkend mensen seksueel te hebben misbruikt.

