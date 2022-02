‘Afgelaste shows Adele kunnen concertzaal 130 miljoen euro kosten’

Maître Sergio in First Dates opgevolgd door Denice

Denice Dest is de opvolger van de bekende gastheer Sergio Vyent in het BNNVARA-programma First Dates. Samen met barman Victor opent zij vanaf 7 februari de deuren van het restaurant voor een nieuw seizoen. Sergio stopt ermee omdat hij samen met Jim Bakkum het theater in gaat.

