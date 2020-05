Afgeslankte Adele deelt eerste foto van verbluffend resultaat

Jessica Simpson woest over bodysha­mend artikel Vogue

7:40 Jessica Simpson is allesbehalve te spreken over een artikel dat op de website van het Amerikaanse modetijdschrift Vogue is verschenen. Hierin worden herinneringen opgehaald aan het Met Gala, het jaarlijkse fashion event in New York, dat dit jaar vanwege het coronavirus niet doorging. Simpson uit haar onvrede over het stuk op Instagram.