Afgewezen Harrold is weer smoorverliefd

3,4 miljoen kijkers zagen gisteren hoe Steffi haar verliefdheid voor Harrolds concurrent Roel niet meer onder stoelen of banken wilde steken en Harrold dus moest teleurstellen. Harrold hield zich groot en ronkte even later het erf af de polderweg op in Boekel, op de tractor die ze even ervoor met z’n drieën hadden afgesopt.

Harrold had het al wel een beetje zien aankomen dat hij de finale van Boer Zoekt Vrouw, zo vertelde hij in de middagshow van Gijs Staverman op Radio 2. ,,Ik had wel in de smiezen dat de gesprekken tussen Steffi en Roel net wat vlotter liepen dan met mij. Dan kom de klap toch iets minder hard aan.’’

Het afwijzingsmoment is inmiddels lang en breed achter de rug. In de tussentijd is Harrold weer verliefd geraakt. Hij ontmoette de ‘nieuwe’ dame in kwestie op een truckfestival in een feesttent, om er via een ontmoeting op een terrasje wat nauwer contact mee te krijgen.

Illusie

Zo min mogelijk in het openbaar daarna overigens, want voor Boer Zoekt Vrouw moest de illusie nog even in stand gehouden worden. ,,Ik had haar meteen wel wat te vertellen. Het was ook geen probleem, ze heeft er daarna met verve aan meegewerkt om dit onder de pet te houden".



Een keer dreigde hun romance voortijdig aan het licht te komen, toen ze samen bij een winkel in de buurt binnenstapten. ,,Ken ik jou niet ergens van vroegen ze daar, toen heb ik haar maar voorgesteld als mijn zus.’’

Dat Harrold, die de identiteit van zijn vriendin nog geheim houdt, zijn liefde eigenlijk tot afgelopen weekend niet prijs mocht geven, heeft die relatie overigens wel een extra voordeel bezorgd. ,,Uit eten lag toen wat minder voor de hand dan chinees halen, en als je samen thuis eet, leer je elkaar toch wat sneller beter kennen.’’