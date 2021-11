Afrojack en Tiësto maken allebei kans op een Grammy Award

Allebei de Nederlandse dj's hebben al een Grammy op hun schoorsteenmantel staan. Afrojack won in 2010 voor de beste remix, in 2015 won Tiësto ook in diezelfde categorie.



De eerder dit jaar overleden Nederlandse componist Louis Andriessen maakt postuum ook kans op een Grammy Award. Hij is genomineerd in de categorie Best Contemporary Classical Composition, met het album Andriessen: The Only One dat The Los Angeles Philharmonic van zijn werk maakte.