Afscheid van een icoon: tv-tuinman Rob Verlinden doet flinke stap terug

De term ‘met pensioen’ vindt de bijna 68-jarige tuinman nog wat heftig, vertelt hij vanuit Portugal, waar hij op dit moment samen met partner Robert een rondreis maakt met de camper. Toch is dat wel wat de hovenier gaat doen, zo zegt hij zelf. ,,Ook al voelt het niet zo. Ik blijf namelijk nog wel betrokken bij het programma, maar het fysieke werk in de tuin is voorbij. Het is goed zo.”



Afgelopen zaterdag kon de tuinliefhebber voor het laatst genieten van een schoffelende Rob. De 39ste aflevering van Rob's Grote Tuinverbouwing was de laatste voor hem in de huidige vorm. Na de zomer gaat het programma door onder de titel 'De Grote Tuinverbouwing'.



Zijn collega Ivo Putman heeft het stokje zaterdag (tamelijk geruisloos) van hem overgenomen. Want waar Humberto Tan een hele week wijdde aan zijn eigen vertrek, deed Verlinden het een stuk rustiger aan. ,,De laatste aflevering heb ik wel grotendeels zelf gemaakt. Ik ben er heel trots op, al zaten de opnames ook voor mij vol met verrassingen. Zo ben ik onder meer ereburger van Almere geworden. Een lintje is me vijf jaar geleden geweigerd, omdat ik ‘te commercieel’ zou zijn. Daar was ik stomverbaasd over, maar goed. Nu ben ik ereburger van Almere, en daar ben ik hartstikke blij mee.”